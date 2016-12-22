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22 Aralık 2016 10:51

Suriyeli çocuklar atölyelerde hem eğlendi hem sanat öğrendi

Suriyeli çocuklar atölyelerde hem eğlendi hem sanat öğrendi

22 Aralık 2016 10:51

Gaziantep’teki Suriyeli çocuklara, 18 Aralık Gözmenler günü nedeniyle, sanat atölyeleri düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezinde, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak bilinen “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” kapsamında Suriyeli Çocuklara yönelik mozaik, seramik, tasarım, resim, el sanatları ve ebru olmak üzere sanat atölyeleri düzenlendi. Atölyelerin göçün pozitif imajını ve Gaziantep’te göçün yönettiği düzensiz süreç yerine, göçü yöneten düzenli bir süreç oluşturma çabasını yansıtmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde gerçekleştirilen etkinliğine katılan 7-18 yaş grubu arası çocuklar, öğretmenlerinin çevirisi ile hem keyifli zaman geçirdi hem de sanat öğrendi.
Sosyal etkinlik kapsamında farklı ve özgün çalışmaların yapıldığı Çocuk Sanat Merkezi’ne Suriyeli öğrenciler kadar öğretmenleri de çok yoğun ilgi gösterdi. Üç gün boyunca düzenlenen atölyelere, Suriye Eğitim sınıflarında ders gören 110 çocuk katıldı.



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