Suriyeli girişimcileri bilgilendirme semineri GTO’da yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası, Suriye uyruklu üyelerinin bilgilendirilmesine yönelik toplantılara devam ediyor. Bu çerçevede; Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle Suriyeli Girişimcilere SGK, Bağ-Kur ve Vergiler ile ilgili yeni düzenlemeler konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Suriye’de yaşanan dramdan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Gaziantep’te yaşayan Suriyelileri sadece yardımlarla hayatlarını devam ettiren tüketiciler olarak görmediklerini söyledi.

Acıoğlu, mülteci akımının başladığı günden bu yana oda olarak hep “Sağlıklı Entegrasyonu” savunduklarını vurgulayarak, sağlıklı bir ekonomik ve sosyal entegrasyonun başarılması halinde ise iki tarafın da kazançlı çıkacağını kaydetti. Acıoğlu, “ Hepimiz komşu ülkemiz Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan dramı acı ile izliyor ve bundan etkileniyoruz. Vatanından uzakta yaşam mücadelesi veren 500 bine yakın Suriyeli ile birlikte yaşıyoruz. Suyumuzu, ekmeğimizi ve soluduğumuz havayı paylaşıyoruz. İçlerinde binlerce eğitimli, meslek sahibi, çalışmak üretmek isteyenler olduğunu biliyoruz. Üretmek, çalışmak isteyen Suriyeli girişimciler için bundan iki yıl önce Suriye masasını kurduk. Şu anda Odamıza kayıtlı yaklaşık 1500 Suriyeli üyemiz var. Bu üyelerimiz Suriye masası kanalıyla hizmet almaya devam ediyorlar. Odamıza kayıtlı Suriyeli üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik bir çok toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de benzer toplantılarla kendilerini bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Acıoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcılara Gaziantep Vergi Dairesi’nden tahsilat Müdürü Ayfer Ölçer vergi borçlarının yapılandırılması, Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağ-Kur Tescil şefi Mehmet Nuri Güngör Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüden Mehmet Danabaş SSK ve Bağkur mevzuatındaki yeni değişikliklerle ilgili bilgilendirme yaparak sorularını cevaplandırdılar.