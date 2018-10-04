Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Muhammed El Ebud (18) ile Muhammed El Hıreyzeyfi (21) bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed El Ebud (18) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kolundan bıçak darbesiyle yaralanan Muhammet El Hıreyzeyfi (21) tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kavga edenlerin yakınları hastaneye geldiklerinde yaralı sandıkları Muhammed El Ebud'un hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.