Suriyeli ve Türk gençler şölende buluştu

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Suriyeli çocukların Türkçe şarkılar söylemesiyle başladı. Açılış konuşmasında gençlere seslenen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, "Gençlik Spor Bakanlığı 81 ilde sayıları yaklaşık 300’ü bulan gençlik merkezi ile yılda 120 bin genci ağırlayan, 38 adet gençlik kampıyla kültür ve sanat faaliyetleri gibi aklınıza gelebilecek gençlikle ilgili her türlü proje kapsamında faaliyetlerini yürütmekte Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu durumundadır” dedi.

Bakanlığın kapılarının tüm gençlere olduğu kadar Suriyeli gençlere de açık olduğunu belirten Müsteşar Yardımcısı Hasan Özaba, "Yapmaya çalıştığımız bizim açımızdan gurur vericidir. Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında bugün buradayız. 3,5 milyon Suriyeli vatandaşa evini açan dünyaya ders veren Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizi UNİCEF ile işbirliği yaparak, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde daha yoğun sürdürmekteyiz. 100 bine yakın gencimiz bu projelerden faydalanmıştır. Bakanlığımızın kapılarının tüm gençlere olduğu kadar Suriyeli gençlere de açıktır" diye konuştu.

Programa, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Müsteşar Yardımcısı Hasan Özaba, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.