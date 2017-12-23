Suriyeli ve Türk öğrencilere okul çantası ve mont

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçe merkezindeki Merkez Ortaokulunda birlikte eğitim gören Suriyeli ve dar gelirli Türk ailelerin öğrencilere dağıtılmak üzere Araban Belediyesine gönderilen 250 adet okul çantası ile 250 adet kışlık mont, okulu ziyaret eden Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından Suriyeli ve dar gelirli Türk öğrencilere hediye edildi.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, ilçe merkezindeki Merkez Ortaokulunda eğitim gören Suriyeli ve Türk çocukların aynı okulda sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretim gördüğünü görmek kendilerini memnun ettiğini belirterek, ’’Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizdeki okullarda eğitim-öğretim gören Suriyeli ve Türk dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere gönderilen 250 adet okul çantası ile 250 adet montun dağıtımını yapmak için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Karayılan ile birlikte geldiğimiz ilçe merkezimizdeki Merkez Ortaokulumuzda birlikte eğitim-öğretim gören Suriyeli ve dar gelirli Türk ailelerin öğrenci çocuklarına hediye ettik. Suriyeli ve Türk çocuklarımızın aynı okulda sorunsuz olarak birlikte eğitim-öğretim gördüklerini görmek bizleri memnun etti. Suriyeli ve dar gelirli Türk ailelerimizin öğrenci çocuklarına hediye ettikleri okul çantası ve montlar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederim’’ dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendileri için hediye olarak gönderdiği okul çantası ve kışlık montları Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in elinden alan Suriyeli ve dar gelirli Türk öğrenciler Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’e teşekkür ettiler.