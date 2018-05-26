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26 Mayıs 2018 14:26

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için ülkelerine dönüyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

26 Mayıs 2018 14:26


Türkiye’de ikamet eden Suriyeliler göç idaresinden alınan izinlerle gümrük kapılarından Suriye’ye geçiş yaptı. Suriye’de yaşanan savaşın ardından ilk kez bayram ziyareti için geçişlerin yapıldığı Karkamış Gümrük Kapısı’nda sabahın ilk saatlerinde başlayan hareketlilik akşama kadar devam ediyor. Suriyeliler bayram için ülkelerine giderken herhangi bir zorluk yaşamaması için Karkamış Kaymakamlığı Göç İdaresi ve Gümrük Müdürlüğü tarafından her türlü kolaylık sağlanırken, Karkamış Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısı ile iftar çadırları kurularak yemek ihtiyacı da karşılanıyor.


Yaklaşık 30 bin kişinin geçiş yapması beklenen Karkamış Sınır Kapısı’ndan bir haftada 3 bin kişi ülkelerine geçiş yaptı. Suriyeli vatandaşların ülkelerine rahat ve güvenli bir şekilde geçmeleri için tüm çalışmalar Gümrük Müdürlüğü tarafından hızlı ve titizlikle yapılırken, yaşlı ve engellilere öncelik tanınıyor. Engelli ve yalnız olan yaşlılar, gümrük memurları tarafından geçişleri yapılıyor. 15 yaş altı tüm Suriyeliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ülkelerine gönderiliyor. Gümrük kapısından geçerek Suriye topraklarına ayak basan Suriyeliler, yaptıkları açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.




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