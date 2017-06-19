Suriyeliler Türkçe öğreniyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, Türkçe bilmedikleri için günlük hayatlarında iletişim konusunda sıkıntı yaşamaları üzerine harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı meslek edindirme kursu (GASMEK), merkez ve ilçelerdeki etüt merkezlerinde Suriyeliler için Türkçe okuma ve yazma kursları açtı.

Türkçe A1 seviyesinde 120 saat iki buçuk ay, A2 seviyesinde üç buçuk ayda 168 saat eğitim gören aralarında kadınların çoğunlukta olduğu 66 Suriyeli kursu tamamladı.

Türkçeyi iyi derecede öğrenerek yaşamlarının kolaylaştırmaya başlayan Suriyelilere kursun sonunda sınav yapıldı.

Sınavda başarılı olan Suriyeliler, temmuz ve ağustos ayları içerisinde GASMEK bünyesinde verilecek pratik konuşma kurslarına katılarak eğitimlerine devam edecek.