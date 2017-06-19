Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 13:46

Suriyeliler Türkçe öğreniyor

Gaziantep’te ikamet eden Suriyeliler, günlük hayatlarını daha kolay sürdürebilmek için Türkçe okuma ve yazma öğreniyor.

Suriyeliler Türkçe öğreniyor

19 Haziran 2017 13:46


Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, Türkçe bilmedikleri için günlük hayatlarında iletişim konusunda sıkıntı yaşamaları üzerine harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı meslek edindirme kursu (GASMEK), merkez ve ilçelerdeki etüt merkezlerinde Suriyeliler için Türkçe okuma ve yazma kursları açtı.


Türkçe A1 seviyesinde 120 saat iki buçuk ay, A2 seviyesinde üç buçuk ayda 168 saat eğitim gören aralarında kadınların çoğunlukta olduğu 66 Suriyeli kursu tamamladı.


Türkçeyi iyi derecede öğrenerek yaşamlarının kolaylaştırmaya başlayan Suriyelilere kursun sonunda sınav yapıldı.


Sınavda başarılı olan Suriyeliler, temmuz ve ağustos ayları içerisinde GASMEK bünyesinde verilecek pratik konuşma kurslarına katılarak eğitimlerine devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!