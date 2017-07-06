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06 Temmuz 2017 14:14

Suriyelilere yönelik provokasyona 9 gözaltı

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon ve protesto kampanyası başlatan 9 kişi gözaltına alındı.

Suriyelilere yönelik provokasyona 9 gözaltı

06 Temmuz 2017 14:14


Geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi’nde Türk ve Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı kavga çıkmış, olayda taraflardan 3 Türk vatandaş yaralanmıştı. Olay sonrası mahalleli ayaklanmış ve Suriyelilerin ev, iş yeri ve araçlarına zarar vermişlerdi.


Olaydan bir gün sonra bazı şahıslar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak Suriyelilere yönelik provokasyon ve protesto girişiminde bulundu. Durumu öğrenen güvenlik güçleri şahısların adreslerine ulaşarak haklarında işlem yaptı.


Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “04-05 Temmuz 2017 tarihlerinde sosyal medya yoluyla Suriyelileri protesto etmek üzere provokasyon amaçlı toplanmaya yönelik çağrılar yapan, bu çağrıları paylaşarak katılım sağlamaya çalışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır’’ denildi.




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