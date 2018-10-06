Suriyelileri bıçaklı kavgasında 1 tutuklama

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan bir Suriyeli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Hastane Caddesi'nde iki gün önce meydana gelen olayda 2 Suriyeli grup arasında bıçaklı kavga olmuş, kavgada yaralanan 2 kişiden Muhammet Abud, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgacıya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kasten adam öldürmek suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriyeli Abdulkadir El Fasur (19) tutuklanırken, diğer Suriye uyruklu 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.