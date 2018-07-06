Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı

Polis, sosyal medya yoluyla toplumu kışkırtmaya çalıştığı ileri sürülen 16 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Gaziantep’te 60 yaşlarında bir şahsın Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gece vatandaşlar sokağa çıkarak, ellerinde sopa ve taşlarla Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırmış, öfkeli vatandaşlar Suriyelilere ait bazı iş yerlerindeki tabelaları da sökerken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.

Gaziantep Valiliğinden, gerginliğe neden olan taciz iddiaları ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey İlçemiz Hoşgör Mahallesindeki parkta 60 yaşlarındaki (R.C) adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından “küçük kız çocuğuna yönelik istismar” iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından (R.C) adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Provokatörlere yasal işlem

Suriyelilerin yaşadığı bölgelere sevk edilen polis ekipleri gece boyu nöbet tutarken, benzer olayların yaşanmasını önledi. Ekipler gündüz de bu bölgelerde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yaşananlar nedeniyle Suriyelilerin işlettiği dükkanlar ise bugün kepenklerini açmadı. Yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya hesaplarından halkı kışkırtmak isteyen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Polis olaylarla ilgili 16 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Valilikten yasal işlemlerle ilgili yapılan açıklamada, "Şahinbey İlçemiz Hoşgör Mahallesindeki parkta 05.07.2018 Perşembe günü bir grup vatandaşımızın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınan şüpheli (R.C) adlı şahsı “çocuğa yönelik istismar” iddiasıyla darp etmesiyle başlayan olayı bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen (16) şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.