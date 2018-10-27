Sutopunda Cumhuriyet coşkusu

yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 5. Geleneksel Sutopu Cumhuriyet Kupası, havuzda bol gollü müsabakalara sahne oldu. Organizasyonda 10 farklı spor kulübünde 120'nin üzerinde lisanslı sporcu mücadele etti.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Sutopu Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle organize edilen 5. Geleneksel Sutopu Cumhuriyet Kupasında 10 farklı spor kulübünden 120'nin üzerinde sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. Şehitkamil Belediye Başkanlığınca yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde parke üzerinde 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası ile start alan geleneksel spor organizasyonları yüzlerce sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonlar, yüzme ve satranç kupalarının ardından 5. Geleneksel Sutopu Cumhuriyet Kupası ile son buldu.

"Organizasyonda 10 farklı spor kulübümüz mücadele etti"

5. Geleneksel Sutopu Cumhuriyet Kupası müsabakalarının şenlik havasında geçtiğini ifade eden Türkiye Su Topu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, sutopu branşında gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede bulundu. Organizasyonda ilçeden 10 farklı spor kulübü ile mücadele edildiğini hatırlatan Bingül, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyemiz sportif organizasyon zinciri ile binlerce sporcu öğrenciyi yine spor alanlarında buluşturdu. Alleben Yüzme Havuzlarımızda bir hafta arayla önce yüzme ve paletli yüzme ardından sutopu branşında Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadık. Gerek kulvarlarda performans sergileyen sporcularımıza gerekse tribünlerden onlara büyük bir coşkuyla destek veren velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonların elbette bir kazananı ve kaybedeni oluyor. Ancak asıl kazanan her zaman olduğu gibi Gaziantep ve Türk sporu oluyor. Bu platformlarda yetişen sporcularımız, ilimizi ulusal ve uluslararası mecralarda temsil etme fırsatını yakalıyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen destek veren herkese teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.