Taekwondo turnuvasında büyük başarı

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri Gazikent Spor Salonunda düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Turnuvasında 2 il birinciliği, 2 de il ikinciliği elde ederek büyük başarıya imza attı.

Gazikent Gençlik Spor Merkezinde yapılan Yıldızlar Taekwondo Anadolu lig müsabakasına Yavuzeli Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerinden 8 sporcu katıldı.Yavuzeli tarihinde ilk defa 4 final oynadığı müsabakada 2 şampiyonluk 2 de ikincilik elde ederek büyük başarı kazandı.Turnuvada Şampiyon olan sporcular Şanlıurfa ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Bölge şampiyonasında Yavuzeli ilçemizi ve Gaziantep ilimizi temsil edecek, dereceye giren sporcular 65 kilogramda Yasin Altunbaş 1., Tolga Ender Kaya 2. Olurken,

61 kilogramda Serdar Güzel 1. ve 41 kilogramda Şevval Korkmaz ise 2. oldu.