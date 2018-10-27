Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 55 - Fenerbahçe: 67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-55 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabakada gülen taraf 67-55'lik skorla sarı-Lacivertli ekip oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, dört maçta dört galibiyete ulaşarak puanını 8 yaparken, Gaziantep Basketbol ise ikinci mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu attığı 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Gaziantep temsilcisinde ise Marko Tomas, 14 sayı ile takımının etkili ismi oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, Serkan Emlek, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Sarunas Vasiliauskas 3, Shaq McKissic 9, Delroy James 2, Can Öğüt 6, Doğan Şenli 11, Tonye Frank Jekiri 8, Orhan Haciyeva, Kadir Bayram 2, Marko Tomas 14, Murat Göktaş

Başantrenör: Nenad Markovic

Fenerbahçe: Nicolo Melli 4, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna 4, Sinan Güler, Ali Muhammed 11, Luigi Datome 9, Kostas Sloukas 11, Marko Guduric 7, Joffrey Lauvergne 10, Ahmet Düverioğlu 16

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 8-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 23-36 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 41-48 (Fenerbahçe lehine)