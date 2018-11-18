Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 63 - Beşiktaş Sompo Japan: 56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada galibiyete uzanan taraf 67-56'lık skorla kırmızı-siyahlı ekip oldu. Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanını 11'e çıkarken- Beşiktaş da 11 oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi

Gaziantep Basketbol: James 16, Orhan Hacıyeva 8, Murat Göktaş, Vasiliauskas 6, Yunus Çankaya, Kadir Bayram 8, Jekiri 10, Tomas 12, McKissic 6, Can Uğur Öğüt 5, Doğan Şenli, Murat Göktaş,

Başatrenör: Nenad Markovıc

Beşiktaş Sampo Japan: Ivan Buva 14, Jason Rich 13, Burak Yıldızlı 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi 2, Ömer Utku Al, Samet Geyik, Kyle Gibson 8, Can Maxim Mutaf 8, Dusan Cantekin, Joe Alexander, Robin Benzing 5

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 23-10 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 38-24 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. Periyot: 48-45 (Gaziantep Basketbol Lehine)