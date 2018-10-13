Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - Banvit: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit'i 73-69 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep Karataş Spor Salonundaki zorlu maçta karşı karşıya gelen Gaziantep Basketbol ile Banvit müsabakasında gülen taraf 73-69'luk skorla Gaziantep ekibi oldu. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ikinci galibiyetini alıp puanını 4 yaparken, Banvit ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Gaziantep temsilcisinde Vasiliauskas 18, McKissic 17 ve Jekiri de 15 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Banvit'te ise 15 sayı atan Morgan ile Thornton 14, Rıdvan Öncel de 10 sayı atarak dikkat çeken oyuncular oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

Gaziantep Basketbol: Sarunas Vasiliauskas 18, Shaq McKissic 17, Delroy James 4, Can Öğüt 12, Doğan Şenli 2, Tonye Frank Jekiri 15, Orhan Haciyeva 3, Kadir Bayram 2, Yunus Çankaya

Başantrenör: Nenad Markovic

Banvit: Marcus Thornton 14, Alex Perez 5, Stefan Bircevic 7, Devin Oliver 9, Jordan Morgan 15, Metehan Akyel, Rıdvan Öncel 10, Şehmus Hazer 6, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel 1, İsmail Cem Ulusoy, Ragıp Berke Atar

Başantrenör: Sasa Fılıpovskı

1. periyot: 19-12 (Gaziantep Basketbol Lehine)

İlk yarı: 38-26 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. periyot: 58-45 (Gaziantep Basketbol Lehine)