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05 Mayıs 2018 17:24

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Banvit: 63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Banvit: 63

05 Mayıs 2018 17:24

hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit’i 82-63 mağlup etti.



Salon: Karataş Şahinbey Spor Salonu


Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Kaan Büyükçil xx, Kerem Baki xx


Gaziantep Basketbol: Sean Armand xxxx 32, Robert Lawrence xxx 11, Orhan Haciyeva x, Patrick Domnik xxx 15, Jure Balazıc xx 5, Rolands Freimanis x 4, Can Uğur Öğüt xx 7, Erol Can Çinko xx 6, Kevın Murphy xx, Kadir Bayram x, Erden Eryüz xx 2, Murat Göktaş x


Başantrenör: Nenad Markovic


Banvit: Adonis Thomas xx 6, Şehmus Özer x 2, Daman Kulıg xx 9, Can Altıntığ xx 9, Gasper Vidmar x 3, Andy Rautins xx 9, Rıdvan Öncel xx 14, Tony Taylor xx 5, Angelo Caloıaro xx 6, Erkin Şenel x


Başantrenör: Sasa Fılıpovskı


1. Periyot: 25-18 (Gaziantep Basketbol Lehine)


Devre: 42-32 (Gaziantep Basketbol Lehine)


3. Periyot: 64-47 (Gaziantep Basketbol Lehine)




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