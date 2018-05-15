Tahmazoğlu: 145 bin kişiyle iftar açacağız

Restorasyon çalışmaları sonrasında turizme kazandırılan Kepenek Mahallesindeki Şehreküstü Konaklarında ve Şıh Meydanında Ramazan Ayı boyunca günlük 5 bin kişinin iftar yapmasını sağlayacaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “ Ramazan Ayı boyunca her gün Şehreküstü Konaklarımızda 5 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz. Ay boyunca toplam 145 bin kişi bu iftar yemeğimizden faydalanabilecek. Ayrıca aş evimizden de günlük 8 bin 500 kişi iftar yemeğinden faydalanacaktır” dedi.

Binlerce aileye gıda yardımı paketi

Ramazan ayı içerisinde gerçek ihtiyaç sahibi binlerce aileye gıda paketi yardımı yapılacağını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ramazan Ayı, Fert ve toplum olarak huzurun, sevginin, saygının ve yardımlaşmanın hüküm sürdüğü bir aydır. Bu ayda ihmal ettiğimiz akraba ve komşu ilişkilerimize özen göstermeliyiz. İhtiyaç ve zor şartlar altında yaşayan insanlara yardım edip, problemlerini çözmeye çalışmalıyız. Bu nedenle bizde Şahinbey Belediyesi olarak Ramazan Ayı boyunca öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza destek olmak için hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Evlere misafir olacağız

Diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da aile ziyaretlerinin devam edileceğini kaydeden Başkan Tahmazoğlu, “Ramazan ayında değişik mahallerimizde iftar öncesi ailelerimizi evlerinde ziyaret edeceğiz. Karşılıklı sohbet içinde geçecek ziyaretlerimizde varsa ailemizin ihtiyaçları konusunda yardımcı olarak, çözüm üretmeye çalışacağız. Yaptığımız bu ziyaretlerle vatandaşımızla iç içe olup, çalışmalarımızı da o yönde şekillendiriyoruz” diye konuştu.