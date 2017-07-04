Tahmazoğlu aile ziyaretlerine devam ediyor

ve 4. etapta ikamet eden Güneş, Uygun ve Bozyiğit ailelerine misafir oldu.

Yılın her ayında ve her gününde zaman zaman aile ziyaretlerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mavikent Konutları’nda ikamet eden Güneş, Uygun ve Bozyiğit ailelerini ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ziyaretler sırasında çocuklara da oyuncak dağıttı.

“Kardeşlerimiz davet etti bizde geldik”

Tahmazoğlu, Mavikent sakinlerinin davetine icabet ettiklerini belirterek, “Mavikent Konutlarında evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin sosyal medya üzerinden bizleri evlerine davet ettiler. Bizde Mavikent 4. Etap’ta oturan Yakup Uygun kardeşimizin evine misafir olduk. Ancak kendisi bu gün işte olduğu için bizi eşi ve çocukları ağırladı. Allah evlerinde sağlıklı, sıhhatli güle güle oturmak nasip etsin” dedi.

“Evlerimizde çok mutluyuz”

Tahamzoğlu’nu evlerinde ağırlayan Güneş, Uygun ve Bozyiğit aileleri ev sahibi olmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, “Allah başkanımızdan razı olsun. Biz bu evleri hayal dahi edemezdik. Ancak onun sayesinde ev sahibi olduk” diyerek, teşekkür ettiler.