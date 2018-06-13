Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 12:28

Tahmazoğlu babalar gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Babalar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Tahmazoğlu babalar gününü kutladı

13 Haziran 2018 12:28


Mehmet Tahmazoğlu vatan birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek, “Babalarımızın, toplumu var eden aile yapısının temel direği olduğunu ve sadece bu gün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken fedakarlık timsalidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi beşeri değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalar, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız, her türlü fedakârlığı üstlenip, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayarak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Gelecek nesillerin; kültürlü, bilinçli, öz değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen, onur abideleridir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç