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09 Ocak 2017 15:13

Tahmazoğlu, çalışan gazeticiler gününü kutladı

Tahmazoğlu, çalışan gazeticiler gününü kutladı

09 Ocak 2017 15:13

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bütün basın çalışanlarının gününü kutladı.
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu belirterek, özverili ve kutsal çalışmaları nedeniyle basın mensuplarının teşekkürü hak ettiğini ifade etti. Başkan Tahmazoğlu, yerel ve ulusal medyada çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nu kutlayarak, teşekkür etti. Gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu da hatırlatan Tahmazoğlu, "Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, doğal olarak, her türlü tehdit ve yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadır. O nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkanları hususu önem arz etmektedir. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe sokulan 212 sayılı yasa ile gazetecilerin bu sorunlarına, sınırlı ölçüde de olsa, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlamaktadırlar. Gaziantep’te görev yapan gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım Gaziantep’in sorunları ile yakından ilgili, Gaziantep’in sorunlarının çözümüne önemli katkılar veren, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizlerde halkımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye’de daha da iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması hak ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir. Halkın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



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