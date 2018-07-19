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19 Temmuz 2018 13:33

Tahmazoğlu çiftçilerin sevincine ortak oldu

Daha önce çiftçilere 4 bin ton sertifikalı tohum ve gübre desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerle birlikte ekimini yaptığı buğdayların hasadını da onlarla yaparak çiftçilerin sevincine ortak oldu.

Tahmazoğlu çiftçilerin sevincine ortak oldu

19 Temmuz 2018 13:33


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekim zamanında tohumu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturmuştu. İşte o gübre ve tohumların hasat zamanında da AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, biçer dövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadılar.


Başkanımızın projeleri takdir kazanıyor


Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte hasada katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, çiftçilerin ülkenin yükünü çektiğini belirterek, "Ülkemiz bir tarım ülkesi, bilinçsiz uygulamalar nedeniyle çiftçilerin sorun yaşamamaları için ilgili merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerin yapacağı çalışmalar da çok önemli. Şahinbey Belediye Başkanımız şehir merkezinde yaptığı güzel projeleri kırsalda da uygulayarak büyük bir takdir kazanıyor" dedi.


Çiftçilerimizin mutluluğuna ortak olduk


Şahinbey ilçesi’nin yeni mahallelerinden Çimenli Köyü’nde yapılan hasada ekibiyle birlikte katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Toplam maliyeti 5 milyon TL olan proje kapsamında belirlenen çiftçilerimize 4bin ton sertifikalı tohum ve gübre desteği sağlandı. Bugün o tohumların ekildiği tarlalarda hasat yapıyoruz. Bereketli bir mahsul olmuş, Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.


Çiftçilerimizin yanında olduk


Çiftçilere sadece tohum ve gübre desteğiyle sınırlı kalmadıklarını 600 bin adet zeytin fidanı dağıttıklarını ve küçükbaş- büyükbaş hayvancılık yapan hayvan yetiştiricilerine de 3 bin 500 tonyem desteğinde bulunduklarını belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Sosyal belediyeciliği tüm gerekleriyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız pek çok projemiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz tarafından diğer belediyelere örnek gösterildi. Bundan sonraki projelerimizde de ilklere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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