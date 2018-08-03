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03 Ağustos 2018 16:46

Tahmazoğlu direksiyonun başına geçti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe Taksi Durağı’nda taksicilerle bir araya geldikten sonra taksicilik yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Tahmazoğlu direksiyonun başına geçti

03 Ağustos 2018 16:46


Sabah saatinde Şahintepe Taksi Durağı’nı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksicilik yaptı. Şahinbey İlçesi’nde birçok önemli projeye imza atan Tahmazoğlu, vatandaşlara sürpriz yaparak taksi şoförü oldu. Taksi bekleyen yolcular takside Mehmet Tahmazoğlu’nu görünce çok şaşırdılar. Yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların fikrini aldı.


Farkındalık oluşturduk


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de vatandaşlara taksicilikte hizmet ederek onlarla sohbet etti. Tahmazoğlu, vatandaşın ilgisinin ve düşüncelerinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Bugün bir farkındalık yapalım istedik ve vatandaşlarımıza kendimizi tanıtmadan, taksicilik yaparak onlarla sohbet edelim istedik. Onlarla sohbet ederek görüşlerini aldık. Onlardan duyduğumuz şeyler bizleri memnun etti. Bizim içinde farklı bir tecrübe oldu” dedi.


Beni takside görünce şaşırdılar


Tahmazoğlu vatandaşların kendisini takside ilk etapta tanımadığını belirterek, “Vatandaşlarımız takside beni görünce çok şaşırdı. Hatta bir vatandaşımız inmek istediği yere gelip ücret uzatana kadar tanımadı. Biz ücret almıyoruz değim de beni tanıdığını söyledi. Güzel bir yolculuk ve tecrübe oldu” şeklinde konuştu.


Taksiclik zor meslek


Taksicilik mesleğinin de diğer meslekler gibi zor tarafları olduğunu belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “ Her mesleğin güzel tarafları olduğu gibi zor tarafları da var. Taksicilik mesleği de bunlardan birsi. Nasıl bir yolcunun aracınıza bineceğini bilemiyor ve gecesi gündüzü yok. İşleri kolay değil. Rabbim yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.


Başkanımızı takside görünce şaşırdık


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kullandığı taksiye binen vatandaşlar başkanı karşılarında görünce çok şaşırdıklarını belirterek, “Araca ilk bindiğimizde hiç fark etmedim. Sonra ise aracı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun kullandığını görünce çok şaşırdım. Başkanımızla her zaman gurur duyuyoruz. Bizlere böyle bir sürpriz yaptığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştular.




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