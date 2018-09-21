Tahmazoğlu esnafla birlikte dua edip işyerlerini açtı

Ahilik Haftası kapsamında sabah namazını esnaf ile birlikte Kozluca Cami'nde eda eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Araştırmacı Yazar Dr.Senai Demirci, Gazeteci Serdar Arseven ve esnaf ile birlikte kahvaltı yapıp dualarla esnafın işyerlerini açtılar.

Gelenek haline getireceğiz

Bu haftanın “Ahilik Haftası” olduğunu ve bu nedenle esnaf ile bir araya gelerek, esnafın iş yerlerini dullarla açtığını belirten Mehmet Tahmazoğlu, “Geçtiğimiz günler içerisinde esnafımızla birlikte ‘Ahilik Haftası' münasebetiyle tören düzenledik. Aslında bizim sabahları işyerlerini dualarla açmak gibi güzel bir geleneğimiz var. Esnafımızla sözleştik, bu mübarek günde sabah namazımızı Kozluca Camii'sinde birlikte kıldık. Daha sonra hep birlikte beyranımızı içtikten sonra tarihi Almacı Pazarı'na gelip esnafımızla birlikte müftümüzün de duası ile iş yerlerini açtık. Rabbim esnafımıza bol, hayırlı kazançlar versin. Sağlık, sıhhat ile çalışmayı nasip eylesin. İnşallah bu geleneği yaşatarak her hafta Cuma günü bu bölgedeki bir camide sabah namazımızı kılıp, hep birlikte çorbamızı içip sonrasında esnafımızda birlikte işyerimizi açmak istiyoruz” diye konuştu.