Tahmazoğlu, Esranur’un eğitmine destek olacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ile birlikte Fırat Mahallesi’nde oturan Yavuz ailesini ziyaret ederek, iftarını burada açtı. Mehmet Tahmazoğlu, evin 5 çocuğundan biri olan Esranur Yavuz’u eğitimde göstermiş olduğu başarı nedeniyle tebrik etti.

"Bu ay paylaşım ayı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde aile ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, “bu ay paylaşım ayıdır. Her gün yaptığımız aile ziyaretlerimizi Fırat Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Bu mahallede oturan Ali Bey’in evinde iftarımızı açtık. Ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 5 tane çoğu var. Kızlarımızdan en büyüğü olan Esranur Yavuz, kendisi eğitimde çok başarılı, şimdiye kadar hep takdir ve onlarca başarı belgesi almış. Bizde kızımızın eğitimine bundan sonra destek olacağız” dedi.

Yavuz ailesinin en büyük kızı olan Esranur Yavuz ise, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu evimizi ziyaret etti ve birlikte iftarımız açtık. Bizlere hediyeler getirdi kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, aile ziyaretlerinde mahalledeki çocukları da unutmayarak oyuncak dağıtımında bulundu.