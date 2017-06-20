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20 Haziran 2017 17:29

Tahmazoğlu, Esranur’un eğitmine destek olacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Fırat Mahallesi’nde ikamet eden Yavuz ailesini ziyaret ederek, kızları Esranur’a eğitiminde destek sözü verdi.

Tahmazoğlu, Esranur’un eğitmine destek olacak

20 Haziran 2017 17:29


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ile birlikte Fırat Mahallesi’nde oturan Yavuz ailesini ziyaret ederek, iftarını burada açtı. Mehmet Tahmazoğlu, evin 5 çocuğundan biri olan Esranur Yavuz’u eğitimde göstermiş olduğu başarı nedeniyle tebrik etti.


"Bu ay paylaşım ayı"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde aile ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, “bu ay paylaşım ayıdır. Her gün yaptığımız aile ziyaretlerimizi Fırat Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Bu mahallede oturan Ali Bey’in evinde iftarımızı açtık. Ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 5 tane çoğu var. Kızlarımızdan en büyüğü olan Esranur Yavuz, kendisi eğitimde çok başarılı, şimdiye kadar hep takdir ve onlarca başarı belgesi almış. Bizde kızımızın eğitimine bundan sonra destek olacağız” dedi.


Yavuz ailesinin en büyük kızı olan Esranur Yavuz ise, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu evimizi ziyaret etti ve birlikte iftarımız açtık. Bizlere hediyeler getirdi kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Mehmet Tahmazoğlu, aile ziyaretlerinde mahalledeki çocukları da unutmayarak oyuncak dağıtımında bulundu.




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