Tahmazoğlu, Gaziler Haftasını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziler Haftası'nı kutlayarak bu günlerimizi gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade etti.

Tahmazoğlu, yayınladığı mesajda, "Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı Kahraman Gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanımızı korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin onuru, vatanseverliğin ve kahramanlığın abideleridir. Bu duygularla; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden Gazi ve Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.