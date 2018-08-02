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02 Ağustos 2018 16:03

Tahmazoğlu, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adayları kafilesini yolcu etti.

Tahmazoğlu, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

02 Ağustos 2018 16:03



Hac görevini yapmak için 5 kafile halinde kutsal topraklara gidecek 1774 hacı adayı için Gaziantep Gar Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi, törene katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 364 hacı adayından oluşan ilk kafileyi İl Müftülüğünün düzenlediği programda dualarla kutsal topraklara uğurladı.


Güzel bir ayrılık


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “İslam’ın beş şartından biri olan hac vazifesini yapmak üzere yola çıkacak vatandaşlarımızı İstasyon Meydanı’nda ziyaret edip uğurladık. Allah haçlarını mübarek eylesin. Rabbim yapacakları ibadetleri, duaları kabul eylesin. Bu güzel ana şahit olmak üzere geldik hacılarımızla tek tek vedalaştık. Güzel bir yolculuk ve ayrılık. Rabbim sevmediği kulunu oraya kabul etmez. Ne mutlu onlara ki kabul olmuşlar. Sağlıcakla gitsin gelsinler” dedi.


Öğrencilerimizi umreye gönderdik


Başkan Tahmazoğlu, iki yıldan bu yana öğrencileri Umre’ye gönderdiklerini belirterek, “Düzenlediğimiz kitap okuma yarışması ile iki yıldır öğrencilerimizi Umre ziyaretine gönderiyoruz. Genç yaşta Umreye gitmek o mübarek beldeleri ve toprakları görmek büyük bir şeref. Onlar içinde unutulmaz bir an. İnşallah o ziyaretlerinden sonra İslam’ı daha güzel yaşama yönünde adımlar atarlar. Gidip gelen öğrencilerle yaptığım konuşmada hepsi de Umre ziyaretinden oldukça memnun. İnşallah bu güzel uygulamamızı da önümüzdeki Şubat tatilinde devam ettireceğiz” diye konuştu.




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