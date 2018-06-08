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08 Haziran 2018 15:43

Tahmazoğlu karne alan öğrencileri yalnız bırakmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karne gününde de öğrencileri yalnız bırakmayarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Ocaklar Adadolu Lisesi ve Akdere İlkokulu’nda öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı.

Tahmazoğlu karne alan öğrencileri yalnız bırakmadı

08 Haziran 2018 15:43


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Ocaklar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine karnelerini dağıttı. Bakan Abdulhamit Gül, öğrencilerle yakından ilgilenerek isteklerini dinledi.


Öğrencilere kitap hediyesi


Ocaklar Andolu Meslek Lisesi’ndeki karne dağıtım töreninin ardından Akdere İlkokulunu ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, buradaki öğrencilere tatil kitabı olarak ‘Mevlanadan Masallar’ adlı kitap setini dağıttı. Meslek liselerini 28 Şubat döneminde ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Adalet Bakanı Gül, “Hepiniz başarılısınız, hepinizi tebrik ediyorum. Mesleki liseleri 28 Şubat döneminde ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ancak mesleki eğitim Türkiye için çok önemlidir. Hamd olsun eğitimde çok önemli mesafeler kat ettik. Artık okul açıldığı zaman sıralarınızda kitaplarınızı bulabiliyorsunuz" dedi.


"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu anlamlı günde öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtreek, “Öğrencilerimiz, bizlerin göz bebeği. Onları bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmayarak, karnelerini verdik. İlkokul öğrencilerimizin tatillerini en iyi şekilde değerlendire bilmeleri için ‘Mevlanadan Masallar’ adlı kitap setini hediye ettik. Onlar için ne yapsak azdır. Onların eğitim anlamında yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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