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Tahmazoğlu Mevlid Kandilini kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’nin İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'nin İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını diledi.


Toplum ve insanlığın Allah'ı anlamaya, anlatmaya ve insanlığa hediye ettiği Hz. Muhammed (S.A.V)'in sevgisiyle şekillenmeye muhtaç olduğunu ifade eden Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Peygamber Efendimizin (SAV) alemleri teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alemlere rahmet olan Efendimiz, tebliğ ettikleri ve hayatıyla insanlığın karanlığını aydınlığa, cehaleti saadete çevirmiştir. Mevlid Kandili, O'nun kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmalıdır. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli, bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz. Bu geceyi sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Onu sevmek ve örnek almak, yalın bir taklit ve sünnetinin belirli şekillere hapsedilmesi değil, sünnetinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza yansıtılmasıdır. Bütün gayesi insanlığı kurtarmak, insanlığa, adalet, eşitlik, huzur, barış ve hoşgörü oluşturmak olan kainatın efendisi (S.A.V)'in doğum yıl dönümünün bütün insanlığın tekrar dirilişine vesile olması dileğimle bütün inananların Mevlid Kandillerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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