Tahmazoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyleTürkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz'i ve üyelerini ziyaret etti.

Muhtarlar Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, muhtarlar ile sohbet ederek, Şahinbey İlçesi'nde yapılan projeleri anlattı.

“Birbirini tamamlayan iki kurum”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, muhtarlık ve belediyeciliğin bir birini tamamlayan iki kurum olduğuna dikkati çekerek, “Belediyecilik ve muhtarlık bir birini tamamlayan iki unsur. Bu nedenle seçimleri de birlikte yapılıyor. Yerel yöneticiler halka en yakın olan, vatandaşın derdini ve sevincini birlikte yaşayan kişilerdir. Ben hepinize emeklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Ökkeş Titiz yıllardır muhtarlık yapıp bu cami ayı en iyi bilen kişi bu anlamda kendisini ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

“Başarılı bir belediye başkanı”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yapmış olduğu hizmetlerden övgüyle bahsettiklerini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ne gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanıdır. Özellikle yapmış olduğu sosyal konutlar, bizim için kıvanç verici. Bizler yapılanı övdüğümüz gibi yapılmayanı da eleştiririz. Ancak sizlerin bizlere vermiş olduğu imkanlar veyapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.

Samimi bir ortamda geçen sohbette Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.