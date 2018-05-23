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23 Mayıs 2018 14:12

Tahmazoğlu Müzeler haftasını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, belediye olarak tarihi değerlerin günümüze taşınması ve yaşatılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Tahmazoğlu Müzeler haftasını kutladı

23 Mayıs 2018 14:12


Tahmazoğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda "Müzeler, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. Geçmişte yaşamış binlerce yıllık çağın yaşam biçimi hakkında bize bilgi veren müzelerimiz eğitici ve öğretici mekan olmalarının yanı sıra bizlerin tarih bilincinin gelişmesine de önemli katkıda bulunurlar. Müzelerde bulunan geçmiş uygarlıklara ait eserler o dönemde yaşayan insanların kültürü, inancı ve yaşam tarzları hakkında bilgi verir. Medeniyetlerin yaşatıldığı ülkemizde geçmiş yüzyıllarda birçok uygarlık yaşamış ve o döneme ait önemli izler bırakmışlardır. Bu bilinçle müzelere gereken değeri vermeli, geleceğin teminatı çocuklara tarih bilgisini aşılamak, geçmişi öğrenmelerini sağlamak için müzelere teşvik etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Müzeler Haftası’nı kutluyor, tarih ve kültürel değerlerimizin korunup yaşatılmasına destek ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.




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