Tahmazoğlu, öğrencileri sevindirmeye devam ediyor

Eğitme verdiği destek ile hem eğitim camiasının hem de vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Gülşen Batar Anadolu Lisesi'ndeki başarılı öğrencilere kol saati hediye ettiler.

“Sizler için meclisteyim”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, hükümet olarak gençlere önem verildiğine dikkati çekerek, “Öncelikle sizlerle bir araya gelmeme vesile olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Marka olmuş bir şehirde eğitime katkıda bulunmak için yapılan bir programda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de sizlerle sık sık bir arada olmak isteriz. Ben 24 Haziran'da sizleri temsilen Milletvekili seçildim ve sizlerin taleplerini yerine getirmek adına çok çalışacağımı da bilmenizi isterim. Eğitim, sosyal çalışmalar ve farklı dallarda gençliğin taleplerini Ankara'ya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Başarıyı teşvik ediyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin okuma alışkanlığı kazanması ve eğitimi teşvik için çalıştıklarını belirterek, “Dinimizin ilk emri oku. Eğitim öğretim gerçekten çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimiz bütçesinin en fazlasını eğitime ayırıyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana asli görevimiz olmamasına rağmen okullar, sosyal tesisler, spor salonları yapıyoruz. Özellikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere de bağlı olarakyetişmesi, okuma alışkanlığı kazanması için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin okuması için ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Okullara kütüphaneler kurduğumuz gibi gençlerin kitapları kendilerinin olsun diye 2 milyon 20 bin tane kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz. Şuana kadar okul 1. 2. ve 3'üncüsü olan öğrencilerimize 2 bin 36 tane diz üstü bilgisayar dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca başarılı öğrencilerimize çeşitli vesilelerle 4 bin 934 adet bisiklet dağıttık. Kitap okuma yarışmalarında 195 öğrencimizi umreye gönderdik. Ödüllü kitap okuma yarışmalarını yine devam ettireceğiz. Öğrencilerimizin spor yapmaları için okullarımıza halı saha ve basketbol sahaları yapıyoruz. 117 Gençlik merkezi ve sosyal tesisimizde eğitime katkı olması için kurslar veriyoruz. Gençlerimize spor yapmaları için 251 bin 307 adet spor ayakkabısı dağıttık. Yine 40 bin 594 tane eşofman takımı, 78 bin 772 adet forma dağıtımı gerçekleştirdik. İlkokul çocuklarımıza kumbara ve boyama seti dağıtımı yaptık. Gençlerimiz ve çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.