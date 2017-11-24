Tahmazoğlu öğretmenleri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler gününde öncelikli olarak mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu’nu ve Atatürk Lisesini ziyaret ederek öğretmenlere karanfil dağıttı. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, “24 Kasım öğretmenler gününde bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Hepsine sağlıkla, mutlulukla, uzun ömür diliyorum. Bizleri bugünlere hazırlayan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan yeni nesillerin yetişmesine vesile olan değerli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Öğretmenlik kutsal ve peygamber mesleğidir. Öğretmenlerimiz ilim öğretiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesine vesile oluyorlar. Hz. Ali (R.A) efendimiz ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyerek öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtiyor. Ben hem bizleri yetiştiren öğretmenlere teşekkür ediyorum, hem de şu anda çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlere teşekkür ederek sağlıklı mutlu huzurlu nice yıllar diliyorum” dedi.