Tahmazoğlu, personeliyle bayramlaştı

Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmış olmanın engin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız

Tahmazoğlu Şahinbey Belediyesi olarak, millete hizmet için çalıştıklarını ifade ederek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı’nın sonuna geldik. Rabbim sağlıkla, mutlulukla, huzurla inşallah her yıl Ramazan Ayına ve bayramlara kavuşmayı nasip eylesin. Ramazan Ayı Kuran, yardımlaşma, merhamet ve şeytanların bağlandığı bir aydır. Ramazan Ayı boyunca birçok arkadaşımızla birlikte, her gün fakir aile ziyaretleri gerçekleştirdik. Onlara gıda ve giyecek yardımları yaptık. Şehreküstü Konaklarımızda her gün binlerce kişiyle birlikte iftar yaptık. Güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. Çok şükür ülkemizde bir sıkıntı olmadı barış ve huzur içerisinde Ramazan Ayımızı kutladık. Ülkemizin etrafına baktığımızda her taraf yangın yeri, her zaman Müslümanların üzerine oyunlar oynanıyor. Bu oyunların bozulması için birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Daha çok çalışarak daha güçlü olmamız gerekiyor. Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun, çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı nasip eylesin” dedi.