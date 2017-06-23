Tahmazoğlu Ramazan Bayramını kutladı

Başkan Tahmazoğlu mesajında, “Toplumsal birlikteliğimiz ve beraberliğimizi pekiştiren, atmosferiyle dünyamızı güzelleştiren bir Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran, topluma umut, sevgi veren, sabır ve emek sınavını kazanmanın bir müjdecisidir. Bayram boyunca adeta bir toplum yeniden şekillenir, birbirine güven artar ve geleceğe umut ve inançla bakar. İnsanı güzelleştiren ve güçlü kılan da inançlardır. Bu inançla, bu cennet vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ayrıca Gaziantep’imizin ve Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyor, daha nice bayramlara hep birlikte sevdiklerinizle, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde erişmeyi temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.