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13 Haziran 2018 12:27

Tahmazoğlu, Ramazan Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bütün İslam aleminin bayramını kutladı.

Tahmazoğlu, Ramazan Bayramını kutladı

13 Haziran 2018 12:27


Tahmazoğlu mesajında, bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığına dikkati çekerek, “Toplumsal birlikteliğimiz ve beraberliğimizi pekiştiren, atmosferiyle dünyamızı güzelleştiren bir Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran, topluma umut, sevgi veren, sabır ve emek sınavını kazanmanın bir müjdecisidir. Bayram boyunca adeta bir toplum yeniden şekillenir, birbirine güven artar ve geleceğe umut ve inançla bakar. İnsanı güzelleştiren ve güçlü kılan da inançlardır. Bu inançla, bu cennet vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ayrıca Gaziantep’imizin ve Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı gönülden tebrik ediyor, daha nice bayramlara hep birlikte sevdiklerinizle; sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde erişmeyi temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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