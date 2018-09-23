Tahmazoğlu Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Haftası nedeniyle pedal çevirdi

Şahinbey Belediyesi'nin spor faaliyetleri çerçevesinde Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu MarifKavşagı, Yeşil Su, Gaziantep Lisesi, Binevler Postanesi, Harikalar Diyarı Masal Parkı'ndan Tramvay hattı boyunca devam edip tekrar Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet Tahmazoğlu, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için spor yapılması gerektiğini belirterek, “Sağlıklı yaşam için mutlaka spor yapmamız gerekiyor. Bu nedenle biz de Cumartesi günleri vatandaşlarımızla yürüyüş, Pazar günü ise Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak, şehir içerisinde bisiklet turu yapıyoruz. Böylelikle her türlü sporu yaparak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Herkes bisikletini alarak Pazar günleri Demokrasi Meydanı'na gelsin ve birlikte bisiklet turu yapalım” dedi.

Bisiklet kullanmak avantajlı

Bisiklet turuna katılan vatandaşlar ise bisiklet turu etkinliğinin insanlara çok fazla şey kattığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bisiklet turlarına katılıyoruz. Bu turlar, hem zaman hem de sağlık açısından çok avantajlı. Herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz” diye konuştu.