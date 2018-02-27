Tahmazoğlu taksi durağını ziyaret etti

Taksi durağında çalan telefona yanıt veren Başkan Tahmazoğlu, istenen adrese taksi yolladı.

Taksicilerin davetini kırmayarak Onur Taksi Durağını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksici esnafıyla çorba içip sohbet etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksicilerin vatandaşın nabzını tuttuğunu belirterek, “Taksi duraklarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Yapabileceğimiz ne varsa onlarla istişare ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Onur Taksi Durağı esnafı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Başkanımızın çalışmalarından oldukça memnunuz. Kendisini de taksi durağımızda ağırlamaktan oldukça memnun olduk. Allah devletimize, milletimize ve ordumuza zeval vermesin” dedi.