Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 16:01

Tahmazoğlu taksi durağını ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Onur taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.

Tahmazoğlu taksi durağını ziyaret etti

27 Şubat 2018 16:01

Taksi durağında çalan telefona yanıt veren Başkan Tahmazoğlu, istenen adrese taksi yolladı.


Taksicilerin davetini kırmayarak Onur Taksi Durağını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksici esnafıyla çorba içip sohbet etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksicilerin vatandaşın nabzını tuttuğunu belirterek, “Taksi duraklarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Yapabileceğimiz ne varsa onlarla istişare ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.


Onur Taksi Durağı esnafı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Başkanımızın çalışmalarından oldukça memnunuz. Kendisini de taksi durağımızda ağırlamaktan oldukça memnun olduk. Allah devletimize, milletimize ve ordumuza zeval vermesin” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç