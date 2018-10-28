Tahmazoğlu vatandaşlarla Cumhuriyet için pedal çevirdi

Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik için Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Bisiklet Federasyonu'na Bağlı Kulüplere, öğrencilere ve vatandaşlara, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan da eşlik etti. Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu Şahinbey Anıtı'na kadar devam etti. Bisikleti olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Şahinbey Belediyesi tarafından bisiklet verilirken, tura katılan herkese bayrak desenli tişört hediye edildi. Bisiklet turu Şahinbey Anıtı'nda son bulurken, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyetin 95 yılını kutlayarak, "Cumhuriyetimizin 95. Yılında Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizle birlikte bisiklet turu düzenledik. Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turumuz, ilçemizin adını aldığı şehidimiz Şahinbey'in Anıtı'nda son buldu. Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutluyoruz. Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı arz ediyoruz ve Çanakkale'de şehit olan 253.000 şehidimize, Gaziantep'te şehit olan 6317 şehitlerimize ve Türkiye'mizin bir çok noktasında vatan savunmasında canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.