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13 Mayıs 2018 13:37

Tahmazoğlu vatandaşlarla pedal çevirdi

Şahinbey Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenledi.

Tahmazoğlu vatandaşlarla pedal çevirdi

13 Mayıs 2018 13:37


15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan bisiklet turu, Kırkayak Parkı, Ordu Caddesi, Harikalar Diyarı, Masal Parkı önü, Gazi Muhtar Caddesi istikametinden sonra tekrar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Şahinbey Belediyesi bisiklet turuna katılan vatandaşlara Türk Bayraklı tişört, kask ve matara hediye etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca bisiklet turunu önde tamamlayan minik Enes’e bisiklet hediye etti.


Sağlıklı yaşam için


Gençlerle birlikte pedal çeviren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikler çerçevesinde sağlık için hareket, hareket için bisiklet turunu düzenledik. Amacımız hareket edip, spor yapıp, sağlıklı kalmak. Bu nedenle bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. Her hafta en azından bisiklet turu ve yürüyüş yaparak, vatandaşlarımızı her gün en az 10 bin adım atmaya teşvik ediyoruz. Spor yaptığımız zaman daha sağlıklı kalıp birçok hastalıktan ve obeziteden kurtuluyoruz. Bu nedenle spor yapmaya teşvik edip spor malzemeleri dağıtmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki tüm yarışmalarımızda ödül olarak bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz. Böylelikle hem spor malzemelerinin hem de spor alanlarının sayısını artırarak, insanlarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmış olacağız” diye konuştu.




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