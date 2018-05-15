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15 Mayıs 2018 15:54

Tahmazoğlu’dan Ramazan ayı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında, Ramazan ayının tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu söyledi.

Tahmazoğlu’dan Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 15:54


Ramazan Ayı nedeniyle mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu , “Heyecanı şimdiden bizleri sarmış olan Ramazan ayı tüm bereketi ile yüreklerde mutluluk ve manevi coşkular oluşturmaktadır. 11 Ayın Sultanı olan bu ay Müslüman alemi tarafından özlemle beklenen bir aydır. Ramazan ayı gündüzleri oruçla, geceleri teravih namazları, Kur’ an tilaveti, zikir ve şükürleri ile geçireceğimiz, ömürlerimizin en verimli mevsimidir. Dünya ve ahiret mutluluğumuzun temini için gönderilen son İlahi kelam Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. İslam dini sosyal hayata ve sosyal dayanışmaya önem veren bir dindir. Bu ay içerisinde başta aile yuvalarımız, camilerimiz, çevremiz, hatta cadde ve sokaklarımız daha bir canlılık içerisinde olmalıdır. Bu ayda ferdi sorumluluklarımız yanında toplumsal sorumluluklarımızın da yerine getirilmesine gayret etmeliyiz” ifadelerini kullandı.




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