Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz vurgusu

Gaziantep Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Demokrasi Meydanı’nda sabahın ilk ışıklarına kadar ekibiyke birlikte nöbet tutan Tahmazoğlu, 15 Temmuz hain darbe girşimini unutturmayacaklarını belirtti.

Mehmet Tahmazoğlu Demokrasi Meydanı’na nöbet tutmak için gelen vatandaşlara bayrak, tişört, su, pilav, çiğ köfte, kavurma, topkek, çay, meyvesuyu ve helva ikramında bulundu. Belediyesinin ilgisinden oldukça memnun kalan vatandaşlar Tahamzoğlu ile fotoğraf çektirdiler.

Bir çok etkinliklerde ortaya koyduğu çalışmalarla vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı, Pazar günü tutulan nöbette de çaldığı marşlarla vatandaşları coşturdu.