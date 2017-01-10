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10 Ocak 2017 18:36

Tahmazoğlu’ndan 25 Aralık mahallesine müjde

Tahmazoğlu’ndan 25 Aralık mahallesine müjde

10 Ocak 2017 18:36

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Mahallesinde yapımı devam eden sosyal tesis ve taziye evi inşaatında incelemelerde bulundu.
25 Aralık Mahallesinde yapımı süren sosyal tesisi ve taziye evi inşaatında incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Mahallesi’ne de hitap edecek olan tesisin birkaç ay içinde hizmete gireceğini ifade etti.
Gaziantep’in en eski mahallelerinden birisi
Tahmazoğlu, 25 Aralık Mahallesindeki Sosyal Tesisi yenileyerek genişlettiklerini belirterek, “25 Aralık mahallemiz Gaziantep’in en eski mahallerinden birisi. Ayrıca Gaziantep’imizin kurtuluş tarihinin ismini taşıyan mahallemiz. Bu mahallemize daha önce park, asfalt ve kaldırım çalışmalarımızın yanı sıra yapmış olduğumuz bay bayan taziye evimizi genişletiyoruz. Yapımı tamamlandıktan sonra tesisimizin içerisinde kurslarında olacağı sınıflar olacak. 25 Aralık Sosyal Tesisimizin ön kısmında, oturulabilecek geniş bir alanda yapıyoruz. Çünkü özellikle yaz aylarında taziyeye gelen vatandaşlarımız dışarıda da oturabilecek yerler talep ediyorlar. Bu anlamda 25 Aralık Sosyal Tesisimizin önüne geniş bir alan bırakacağız. Tesisimizi birkaç ay içerisinde tamamlayarak, 25 Aralık mahallemizin sakinlerine teslim edeceğiz” diye konuştu.



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