Tahmazoğlu'ndan çiftçilere müjde

Daha önce Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu yılda çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı yaparak çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tüm bunların üzerine Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere bir müjde daha vererek gübre desteğinde bulunacağını ifade etti.

“Çiftçilerin yüzünü bir kez daha güldü”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin üretimine destek olmak amacıyla bu yılda gübre desteğinde bulunacaklarını belirterek, “AK Parti ile birlikte belediyecilik anlayışı değişti. Artık şehirde ne varsa köylerimizde de o var. Yol, kaldırım, park ve sosyal tesis gibi hizmetler artık köy olan mahallelerimizde de bulunuyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde çiftçilerimize iki yıldan bu yana, buğday ve arpa tohumunun yanı sıra, gübre ve zeytin fidanı desteğinde bulunduk. Ancak çiftçilerimizin talebi üzerine bu yıl da gübre dağıtımı yapmak için kolları sıvadık. Yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonrasında çiftçilerimize bu yılda gübre desteğin de bulunacağız. Onların üretimi ile ülkemiz daha da kalkınarak büyüyecektir” diye konuştu.