Tahmazoğlu’ndan güneykent mahalle sakinlerine müjde

Göreve geldiği günden bu yana her mahalleye bir sosyal tesis ve cami yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Güneykent Mahallesi’ne yapılan Ahmet Muhtar Büyük Çınar Cami’nin yapım çalışmalarını AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte inceledi.

İsmini yaşatacağız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, birçok mahallede cami inşaatının sürdüğüne dikkati çekerek, “Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor. Köylerden mahalleye dönüşen yerlere ve ilçe merkezindeki mahallere yapılan cami inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda belediyemizin finansörlüğünde ve kontrolünde 11 tane, yeni mahalle olan köylerimizde ve 11 tanede ilçe merkezimizdeki mahallelerimizde cami inşaatlarımız sürüyor. Güneykent Mahallemiz ’de yaptığımız cami inşaatının sonuna yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda bu camimizi de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bu camimize Gaziantep’imizin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Ahmet Muhtar Büyük Çınar’ın ismini verdik. Böylece vatandaşlarımıza bu ismi de unutturmamış olacağız. Aynı zamanda Türkiye’nin ikinci büyük camisini inşa ediyoruz. Cami çok büyük olunca inşaatın ilerleme hızı yavaş gibi gözükse de çok hummalı bir çalışma var. Bu camimizde 20.000 kişi ibadet edebilecek. İnşallah onu da en kısa zamanda tamamlayıp Gaziantep’imizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Ecdadı örnek alıyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yürüme mesafesinde cami yaparak vatandaşların ibadet etmelerini kolaylaştırdıklarını belirterek, “Ecdadımızın yaptığı camilere baktığımızda çok kubbeli cami yok. Genelde küçük, çatılı ve birbirine yakın camiler yapılmış. Bunu yapmalarının nedeni de vatandaşların yürüme mesafesinde camilere çok rahat gidip gelmelerini sağlamak. Mesela Kabasakal Cami’nin hemen yanında Ahmet Çelebi Cami bulunuyor. Onun yakınında İhsan Bey Cami, Şıh Cami ve Ağa Camileri bulunuyor. Bu camilerimizin hepsi birbirine yakın ve yürüme mesafesinde. Biz de ecdadımızın yaptığı gibi mahallelerimize yürüme mesafesinde cami yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.