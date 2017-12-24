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24 Aralık 2017 15:50

Tahmazoğlu’ndan Kutlama Günü mesajı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Tahmazoğlu’ndan Kutlama Günü mesajı

24 Aralık 2017 15:50

yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı sırasında, Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirtti.


Kentin Kurtuluş Savaşında verdiği 6 bin 317 şehit ile gazilik unvanını hak ettiğini söyleyen Tahmazoğlu, “Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meşalesini yaktı. Antep halkı vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç, kararlılıkla Şahinbey’lerin, Şehitkamil’lerin, Karayılan’ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele ederek, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, Gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantepli olmak, o günleri aynı heyecan ve coşkuyla yaşamak hepimizi çok mutlu ediyor. Yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.




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