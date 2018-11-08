Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara moral ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” dolayısıyla lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitapcığı ve boyama seti hediye etti. Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarada lösemili hastaları ziyaret etme tavsiyesinde bulundu.

"Her zaman onların yanındayız"

Yaptığı ziyaretler esnasında çocukların yüzündeki mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle tüm hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. 2-8 Kasım arası Lösemi Çocuklar Haftası münasebetiyle biz de Onkoloji Hastanemizde yatan hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettik. Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşurlar. Bu vesile ile onların tedavilerine yardımcı olan başta doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, onlara burada eğitim veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, sadece bir gün veya bir hafta değil tedavilerini sürekli yaptıkları için emeklerine sağlık. Biz her zaman onların yanındayız ve her konuda elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.