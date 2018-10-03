Tahmazoğlu'ndan market denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında vatandaşlara alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin çağrısının ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da beraberindeki Zabıta, Ticaret Bakanlığı ekipleri ve gıda mühendisleri ile birlikte bir markete girerek denetim yaptı.

Markette özellikle son ayların zam şampiyonu olan domatesin fiyatlarını ve etiketlerini kontrol eden Tahmazoğlu, gündemden düşmeyen ekmek reyonuna uğrayıp burada ekmeklerin gramajlarını aldı.

"Piyasada yaşanan fahiş fiyatla ürün satma ve benzeri olaylara yönelik denetimler yaptık"

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, "Bugün Ticaret İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında fiyat denetimleri ve tüketici haklarının korunmasıyla ilgili bir çalışma yaptık. Amacımız özellikle son zamanlarda piyasada yaşanan fahiş fiyatla ürün satma ve benzeri olaylarla ilgili zabıtalarımız eşliğinde Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte denetimler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Buradaki amacımız düzgün çalışan iş yerlerine herhangi bir işlem yapmak değil, bu konuda tüketiciyi yanıltan, aldatmaya yönelik çalışma yapan iş yerlerine gerekli yasal işlemleri uygulamaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin haklarını korumayı da amaçlıyoruz. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ile yaptığımız bir protokolle Şahinbey Belediyesi bünyesinde Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü Tüketici Haklarını Koruma Masası kurduk. Bundan sonra bu yönde gelen şikayetleri burada hızlı bir şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.