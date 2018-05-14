Tahmazoğlun’dan Mehmetçiğe sürpriz Anneler Günü hediyesi

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi kapsamında 75 bin 801 kişiyi ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi, anneler günü nedeniyle Çanakkale’de vatani görevini yapan Talip Yılmaz’a Anneler Gününde sürpriz yaparak, annesi, babası, eşi ve çocuğu ile bir araya getirdi.

"Askerimizi ailesiyle buluşturduk"

Daha önce de Mehmetçiklerimizi aileleriyle bir araya getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Çanakkale’de oğullarının vatani görevini yerine getirdiğini söyleyen Yılmaz ailesini, evlatları ile bir araya getirdik. Talip Yılmaz, sadece annesini babasını değil eşi ve çocuklarını da görerek, hasret giderdi. Bu vatan toprakları için nöbet tutan Mehmetçiklerimizin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Talip kardeşimize hayırlı teskereler diliyorum” dedi.

Seferler bayram sonrası

Başkan Mehmet Tahmazoğlu Çanakkale seferlerine Ramazan Ayı nedeniyle ara verildiğini belirterek, “Çanakkale’de ecdadımızın yedi düvele karşı vermiş olduğu destansı mücadeleyi yaşatmak için öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürüp ecdadımızın mezarlarını ziyaret edip dua etmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz böylece bu vatan topraklarının ne kadar zor şartlar altında kazanıldığını yerinde görmüş oluyorlar. Ramazan ayı öncesinde 402. Seferimizi düzenleyerek 75 bin 801 kişiyi ecdadıyla buluşturduk. Seferlerimizi Ramazan Bayramı sonrasında devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Hasret giderdiler

Baba Mustafa Yılmaz ziyaret öncesinde oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi bizimle irtibata geçerek Anneler Günü nedeniyle eşimi Çanakkale’ye götürerek oğluyla bir araya getirmek istediklerini söylediler. Bende oğlumun evli olduğunu ve bir de çocuğu olduğunu söyledim. Sağ olsunlar hepimizi buraya getirdiler. Oğlumla buluştuk. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizi oğlumuzla buluşturduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatani görevini Çanakkale de yapan Talip Yılmaz, “Anneler Gününde böyle bir sürpriz yaptıkları için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum ve tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Şahinbey Belediyesi sayesinde annemi, babamı, eşimi ve çoğumu görme imkanı buldum. Bu organizasyonda emeği geçen herkesten Allah Razı olsun” ifadelerine yer verdi.

Mehmetçiğin annesi Güneş Yılmaz, Anneler Gününde alabileceği en güzel hediyeyi aldığını belirterek, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bana Anneler Gününde en güzel hediyeyi verdi. Böylesi anlamlı bir günde bize oğlumuz ile görüşme imkanı sunduğu için teşekkür ederim” dedi.

Mehmetçiğimizin eşi Gülnur Yılmaz, eşini görme imkanını kendisine sunan Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Eşim Çanakkale’de vatani görevini yapıyor. Şahinbey Belediyesi anneler Günü’nde bizlere bir araya gelme imkanı sundu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.