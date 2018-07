Tahmazoğlu’ndan "Sağlıklı yaşam için 10 adım atın" çağrısı

Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur ilkesiyle hareket eden Şahinbey Belediyesi, Kavaklık Parkı’nda vatandaşlarında katılımıyla ‘Sağlığınız için Her Gün 10 bin Adım’ yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe katılan gençler, ellerinde "Her Gün 10 Bin Adım", "Rahat Bir Nefes İçin Hareket Zamanı", "Spor Yap Sağlıklı Kal" mesajları taşıyan pankartlarla sporun önemine dikkat çekti. Her fırsatta sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Vatandaşlarımızın ve bizlerin sporu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. En azından yürüyüş yapıp ve her gün on bin adım atarak sağlıklı kalabilir, hayatımızı daha kaliteli bir yaşama dönüştürebiliriz. Aynı zaman da fazla kilolarımızdan ve birçok hastalıktan da spor sayesinde kurtulabiliriz. Bu tür etkinliklerin yanı sıra vatandaşlarımızı spor yapmaları için sosyal tesislerimizdeki spor salonlarına da davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için her Pazar düzenlediğimiz bisiklet turlarımıza katılmaya davet ederek bisiklet sürmeye de teşvik ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak başarılı öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz, Ortaokul ve lise öğrencilerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabı ve değişik zamanlarda eşofman takımı hediye ediyoruz. Amacımız sağlıklı bir yaşam için on bin adımda sen at diyerek, herkesi spor yapmaya davet etmek" dedi.