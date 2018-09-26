Tahmazoğlu'ndan Şahinbey çağrısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Turizm Günü'nde tüm Gaziantep'te ve diğer illerde ikamet eden vatandaşları Şahinbey'in tarihi yerlerini gezmeleri için Şahinbey'e davet etti.

Göreve geldiği günden buyana Şahinbey İlçesinin saklı kalmış tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartarak turizme kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Turizm Günü'nde Gaziantep'in tarihini daha yakından görebilmeleri ve yaşayabilmeleri için tüm vatandaşları Şahinbey'e davet etti.

"Restorasyonlar ile ilçemizi turizme kazandırıyoruz"

Şahinbey bölgesinde tarihi yapıların restorasyonunun hız kesmeden devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “İlk restorasyonumuz Gümrük hanıydı. Burayı 9 ay gibi kısa sürede tamamladık ve yaşayan müzeye dönüştürdük. Daha sonra tarihi Bostancı Mektebi'nin restorasyonunu gerçekleştirdik ve orayı kültür evi olarak hizmete sunduk. Şehreküstü bölgesinde 11 kilometre sokak sağlıklaştırma çalışması yaparak oradaki tarihi konakların hepsinin restorasyonuna başladık şu anda bir kısmı bitti, bir kısmı da devam ediyor. Eski Savaş müzesi tamamen çökmek üzereydi çevresindeki evleri de satın alıp genişleterek restorasyonunu tamamladık. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete sunduk. Kılınçoğlu, Delbes mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Buradaki amacımız mahallenin altında çökme riski olan mağaraları restore ederek turizme kazandırmak. Bu vesile ile Dünya Turizm Günü'nü kutladığımız şu günlerde tüm vatandaşlarımızı buram buram tarih kokan ilçemize davet ediyorum.” dedi.

Milli Mücadele Müzesi'nde tarihe yolculuk

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olup, Dünya'ya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin kurtuluş destanı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yeniden hayat buldu. Ecdadın zor koşullar altında düşmanın teknolojik silahlarına karşı verdiği mücadele bal mumu heykeller ve ses efektleri ile gelecek nesillere aktarılıyor. Gaziantep'in direniş destanının yansıması olan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni ziyarete gelenler verilen mücadeleyi yerinde yaşayarak tarihte yolculuk yapıyor.

Şahinbey'de kasteller gün yüzüne çıktı

Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, bir çok işlevi bulunan yapılar olarak inşa edilmiştir. Türk Mimarisi'nde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar kısmen veya tamamen yer altında bulunmaları ile ilgi çeken en önemli yapılar arasında yer alıyor.

Gaziantep'te oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve “Livas” adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını olanaklı kılmıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine konut alanlarında fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır.

Gaziantep'in Eyüp Sultan'ı olacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'e İstanbul'un meşhur meydanlarından Eyüp Sultan Meydanı'nın bir benzeri olan Şıh Meydanı'nın yapımının büyük bir kısmı tamamlandı. Şıh Cami Meydan çalışmalarını aralıksız devam ettiren Şahinbey Belediyesi, restorasyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.